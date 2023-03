Hankook verdoppelt die Pkw-Reifenproduktion in den USA auf elf Millionen Einheiten jährlich, dazu kommt die Produktion von einer Million Lkw- und Busreifen pro Jahr. Durch die Erweiterung erhöht sich die Gesamtinvestition von Hankook in der Region auf 2,2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen kann dadurch Reifenhändler und Kunden noch umfassender mit Reifen und Dienstleistungen versorgen, die Anforderungen des amerikanischen Marktes besser erfüllen und gleichzeitig bestehende und künftige Erstausrüstungspartner optimal unterstützen. Hankook plant den ersten Spatenstich für die Werkserweiterung Anfang 2023, vorbehaltlich endgültiger Vereinbarungen, behördlicher Genehmigungen und anderer Bedingungen. Die Reifenproduktion in den neuen Phasen des Werks soll im vierten Quartal 2024 beginnen und Anfang 2026 die volle Kapazität erreichen.