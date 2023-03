Die Elektromobilität ist ein stark wachsender Markt, der auch spezielle Ansprüche hat, insbesondere wenn es um die Fahrzeug-Bereifung geht. Nach zahlreichen Erstausrüstungen bei Audi wie dem Audi e-tron, dem Audi e-tron Sportback, dem Audi e-tron GT werden nun auch Audi Q4 e-tron und Audi Q4 Sportback e-tron mit Hankook Reifen ausgerüstet.

­

Elektrofahrzeuge sind also einer der wichtigsten Bausteine des zukünftigen automobilen Individualverkehrs. So gehören auch die erwähnten neuesten Audi-Modelle zum wachsenden Portfolio an EVs, für die Hankook spezielle Bereifungen in die Erstausrüstung liefert. Die beiden sportlichen, gleichwohl kompakten neuen SUV von Audi warten neben ihrem attraktiven Design auch mit einer ganzen Reihe von technischen Finessen auf. Dabei erfordert der rein elektrische Antrieb einen Reifen, der diese Technik auch effizient auf die Straße bringt: Den für Elektroautos entwickelten EV-Reifen Hankook Ventus S1 evo 3 ev.



„Als Entwicklungspartner von Audi haben wir in den letzten Jahren viele Projekte gemeinsam umgesetzt,“ sagt Sanghoon Lee, Präsident von Hankook Tire Europe. „Daher bedeutet es für uns viel, nun auch die Umstellung des Portfolios auf Elektromobilität mit den passenden Reifen begleiten zu dürfen. Damit leisten wir einen zusätzlichen Beitrag zu einer immer nachhaltigeren Mobilität.“



Niedriger Rollwiderstand, geringes Gewicht, hohe Tragkraft: Das sind jene Eigenschaften, die bei Reifen für Elektrofahrzeuge besonders gefragt sind, um insbesondere die Batterie-Leistung und damit die Fahrzeug-Reichweite zu unterstützen und gleichzeitig das Konzept-bedingt höhere Fahrzeuggewicht jederzeit sicher zu tragen. Die Hankook-Ingenieure haben für die speziellen Anforderungen der Elektromobilität den Ventus S1 evo 3 ev mit einer doppellagigen Karkasse aus einer speziell entwickelten Hochleistungs-Faser ausgerüstet. Sie bietet eine sehr hohe Stabilität und gewährleistet ein, relativ zur Größe, geringes Eigengewicht des Reifens. Ebenfalls wichtig ist die beim Ventus S1 evo 3 ev auf die Bedürfnisse der Elektromobilität mit deren sehr hohen Antriebsmomenten adaptierte Laufflächenmischung für exzellenten Grip bei Nässe und Trockenheit bei gleichzeitiger Rollwiderstands-Optimierung. In den 20- und 21-Zoll-Dimensionen für den Audi Q4 e-tron und den Audi Q4 Sportback e-tron kommt darüber hinaus aufgrund der reduzierten Flankenhöhe eine zusätzliche, Stahl-basierte Verstärkung im Wulstbereich zum Einsatz, die zu einer nochmals erhöhten Seitenwand-Steifigkeit beiträgt. Neben einer präzisen Passung des Reifens auf der Felge sorgt dies auch für ein besonders sportliches, direktes Lenkansprechverhalten.