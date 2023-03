Bereits seit dem Jahr 2004 sind sie hiermit erfolgreich im Markt vertreten. Als eines der weltweit führenden Unternehmen verkaufen sie mittlerweile in mehr als 50 Länder. Um den Kunden einen langfristigen Nutzen zu bieten, überzeugen alle Autel-Produkte mit ihrer hohen Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Autel sammelt seit Jahren Diagnosedaten und Informationen aus praktischen Anwendungsfällen, um die Bedürfnisse der Werkstätten bestmöglich zu verstehen und anschließend in hervorragende Produkte umzusetzen.

Innovation stellt die Kernkompetenz von Autel dar und zeigt sich in den einzigartigen Produkttechnologien. Durch eine unabhängige Forschung stellt Autel sicher, dass alle Produkte stetig weiterentwickelt werden. Alle Geräte werden so hergestellt, dass sie den Werkstätten von heute die Technologie von morgen bieten können.



Herth+Buss freut sich auf die künftige Zusammenarbeit als offizieller Vertriebspartner von Autel. Alle Autel-Produkte dürfen nur über die offiziellen Vertriebspartner erworben werden, da sonst kein Gewährleistungsanspruch oder Anspruch auf technischen Support besteht. Im Zuge der Zusammenarbeit mit Autel bereichert Herth+Buss das Produktsortiment, um Artikel der folgenden Produktgruppen: Reifendruck-Kontrollsystem, Batterieanalyse, Wallboxen, ADAS inklusive Achsvermessung und Diagnose



Herth+Buss ist mit seiner innovativen Online Diagnoselösung Diagnose on Demand Spezialist auf dem Gebiet Diagnose. Die Diagnoseprodukte von Autel stellen die perfekte Ergänzung hierzu dar. Von Herth+Buss erhalten die freien Werkstätten alles was Sie für die fachgerechte Diagnose brauchen.

Durch die Nutzung der Herth+Buss Diagnoseprodukte erreichen die Werkstätten diagnosetechnisch OE-Level. Eine stetige Weiterentwicklung und Anpassung an die Bedürfnisse des Marktes stehen für Herth+Buss stets an erster Stelle. Durch die Distribution mit Autel geht der Teilespezialist einen wichtigen Schritt, um auch zukünftig die Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen.