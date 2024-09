Um speziell Autohäuser und Werkstätten bei der Bewältigung der Transformation zu unterstützen, gibt es die Sonderschau „Werkstatt der Zukunft“ in enger Kooperation mit dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und der Zukunftswerkstatt 4.0 des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA).

Auf insgesamt 1.000 Quadratmetern wird dem Messepublikum in Halle 9 einiges geboten: So können die Fachbesucher im Innovationslabor live erleben, wie ein Werkstattbesuch schon in naher Zukunft ablaufen könnte. Der ZDK informiert messetäglich mit seinen Experten live auf dem Stand und per Online-Stream über alle wichtigen Branchenthemen.