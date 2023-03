Bereits zum Start der Umfrage in Österreich lagen aktuelle Zahlen für Deutschland vor und die jetzigen Ergebnisse zeigen, dass Frau und Herr Österreicher mehr selbst am Auto machen als unsere deutschen Nachbarn. So ist das Auffüllen von Scheibenwaschwasser für 85 % der Befragten in Österreich eine Selbstverständlichkeit, in Deutschland liegt dieser Wert bei gerade einmal 46 %. Auch was den Austausch von Scheinwerferlampen anbelangt, so legen in Österreich mit 33 % deutlich mehr selbst Hand an als in Deutschland (17 %).

Wenig Unterschiede zeigen sich hingegen beim Austausch der Scheibenwischerblätter (Österreich: 53 %; Deutschland: 45 %), dem Reifenwechsel (Österreich: 44 %; Deutschland: 41 %) und dem Ölwechsel mit jeweils 23 %.