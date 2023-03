Konkret wurde der Ertrag vor Steuern um rund 40 % auf 38 Millionen Euro gesteigert. „Das ist ein tolles Ergebnis für ein schwieriges Jahr, aber noch ein ganzes Stück entfernt von dem Niveau, das wir vor der Pandemie hatten“, erklärt der scheidende Geschäftsführer Ernst Prost. Das Plus begründet das Unternehmen als Folge der antizyklischen Investitionsstrategie 2020, denn mitten in der Corona-Krise hat man verstärkt in Marketing und Personal investiert.



Das Umsatzplus fiel 2021 im Exportgeschäft (30 %) einmal mehr höher aus als im gesättigten Heimatmarkt Deutschland. In den USA konnte ein Umsatzplus von 50 % generiert werden. Und auch in Österreich wächst Liqui Moly – trotz ebenfalls gesättigtem Markt. Das Umsatzplus betrug in der Alpenrepublik im Vorjahr 13 %.