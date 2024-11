Der Schritt zur Ergänzung im Führungsgremium des Unternehmens sei logisch und notwendig, wie Geschäftsführer und kaufmännischer Leiter Dr. Uli Weller erklärt.

„Mit Herrn Coniglio haben wir einen sehr erfahrenen, mit internationaler Weitsicht und Feingefühl agierenden Kollegen in die Geschäftsführung aufgenommen. Wir agieren in rund 150 Ländern, da ist ein zusätzlicher Topmanager essenziell und wird unserem gesunden Wachstumskurs noch mehr Schwung geben. Er kennt alle Fachbereiche sehr gut, ist bestens vernetzt. Wir werden so den Anforderungen unserer Stakeholder noch besser nachkommen können.“