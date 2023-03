Lucky Car expandiert in Richtung Elektromobilität und arbeitet mit dem Carsharing-Start-up Eloop zusammen. "Als strategischer Partner können wir unser österreichweites Netz an Kfz-Werkstätten und unsere Expertise, speziell im Bereich Lack und Karosserie und Reifengeschäft, bei Eloop einfließen lassen und so das weitere Wachstum des Start-ups unterstützen", sagt Mitar Kos, Geschäftsführer Lucky Car. Die Pläne des Anbieter diesbezüglich sind groß, die Tesla-Flotte in Österreich soll in Zukunft auf 600 Wagen anwachsen, zudem soll auch nach Deutschland expandiert werden.

Leroy Hofer, CEO und Co-Founder von Eloop, ergänzt: "Wir wollen mit der Zusammenarbeit unsere Effizienz im Bereich der Werkstattaufenthalte steigern und unsere Autos nach Wartung und Service beziehungsweise im Reparaturfall so schnell wie möglich wieder auf die Straße bringen. Bei unseren Zielen braucht es eine starke Werkstatt im Rücken, das kann uns Lucky Car bieten."



Den Wandel der Autobranche Richtung elektrische Fahrzeuge macht auch vor Lucky Car keinen Halt. Die Kfz-Werkstattkette erweitert immer mehr Standorte mit den zur Reparatur von E-Autos nötigen Hochvolt-Arbeitsplätzen und bietet Lehrlinge nach dem Lehrabschluss die Möglichkeit, die nötige Zusatzausbildung zu machen – bei Vollzeit-Gehalt.



"Der Bedarf an Werkstätten für E-Autos wird in den nächsten Jahren stetig wachsen. Das haben wir frühzeitig erkannt und viele unsere Filialen dementsprechend nachgerüstet. Dieses Wissen und dieses Können wollen wir nun auch der E-Auto-Flotte von Eloop zur Verfügung stellen", so Mitar Kos. Darüber hinaus hat auch schon die gesamte Lucky Car Firmenzentrale ihre Dienstautos auf E-Autos umgestellt. Als Ersatzautos für Kundinnen und Kunden sind ebenfalls vermehrt Elektroautos im Einsatz.