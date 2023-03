Die Teilnahme ist einfach: Online den "Brief ans Christkind" ausfüllen, dabei den Schaden sowie den Grund, warum man auf das Auto angewiesen ist, nennen und schon nimmt man an der Verlosung teil. Um welche Art der Reparatur es sich handelt, spielt keine Rolle – von Karosserie- oder Lackschaden, über Jahresservice und Pickerl bis hin zum Ölwechsel wird alles abgedeckt. "Unser Leitspruch lautet: 'Wir machen’s wieder gut!' Und genau das wollen wir mit dieser Kampagne unter Beweis stellen und die Menschen auch in schwierigen Zeiten mobil halten", freut sich Mitar Kos, Geschäftsführer von Lucky Car, über die Aktion. Die Gewinner werden noch vor Weihnachten ausgelost und können die Reparatur kostenfrei in allen 41 Standorten in Österreich durchführen lassen.

Das Gewinnspiel ist jedoch nicht das einzige Extra, mit dem Lucky Car seinen Kunden finanziell unter die Arme greift. Bereits seit einigen Monaten bietet die Werkstattkette eine Null-Prozent-Finanzierung für Reparaturen und Reifen an.Ab einer Rechnungssumme von 200 Euro kann zwischen unterschiedlichen Laufzeiten von 12, 24 oder 36 Monaten gewählt und in monatlichen Raten abbezahlt werden, völlig ohne Zinsen, Zusatzkosten oder Gebühren. Der Kredit läuft über die Santander Consumer Bank.

"Wir spüren merklich, dass immer mehr Leute mit den Rechnungen zu kämpfen haben und kommen daher für die Mehrkosten der Zinsen auf. Wir sehen uns als Dienstleister und stellen daher immer den Kunden und dessen Bedürfnisse in den Mittelpunkt", so Mitar Kos. Probleme mit Rückzahlungen der Raten gibt es kaum: "Das ist vernachlässigbar. Die Leute sind glücklich, dass es diese Form der Unterstützung gibt." Alles zur Christkind-Aktion unter: www.lucky-car.at/christkind