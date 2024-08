Sekurit Service steht für eine nachhaltigere Zukunft der Automobilverglasung. „Die Kampagne vermittelt unseren Geschäftspartnern, was 'Made in Europe' für uns als Unternehmen bedeutet – von unseren Mitarbeitern, über unsere Produkte bis hin zu der Umwelt, in der wir leben. Es handelt sich um unsere Denkweise, einen Teil unserer DNA und einen wichtigen Faktor in unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, berichtet David Januschkowetz, Vertriebsleiter bei Sekurit Service in Österreich.

Er führt weiter aus: „Über 90 Prozent unserer Produkte werden in Europa bereits hergestellt, 60 Prozent in unserem Werk in Estland, das zu 100 Prozent mit grüner Energie betrieben wird. Zusätzlich bieten wir eine Altglas-Rückholung an und schonen dabei natürliche Ressourcen. Das Glas durchläuft zunächst einen Aufbereitungsprozess. Die daraus entstandenen Glasscherben führen wir dann in die Float-Anlage der Saint-Gobain Glass zurück. Somit können wir einen geschlossenen Recyclingkreislauf für die Produktion von Windschutzscheiben abbilden. Wir führen Flachglas in seinen Ursprungszustand zurück und lassen aus altem Glas neues Glas entstehen.“

Darüber hinaus werden Standorte in Deutschland mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Job E-Bikes ausgerüstet und der Betrieb in Kerpen ist bereits mit Solarpanels, LED-Beleuchtung und passivem Lüftungssystem ausgestattet.