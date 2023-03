Bereits seit einiger Zeit verzichtet Meyle bei der Verpackung seiner Axialgelenke auf die bisher verwendeten Schutzkappen. Nun werden auch Lenker, Traggelenke und Spurstangen in einer optimierten Verpackung versendet, die die Kunststoffkappen überflüssig macht. Darüber hinaus spart Meyle durch die Reduzierung von Stretchfolie und die 2018/2019 erfolgte Umstellung auf papierbasiertes Klebeband sowie Versandtaschen vier Tonnen Kunststoff pro Jahr. Damit spart Meyle nun jährlich rund 19 Tonnen Kunststoff ein. Gemeinsam mit seinen Partnern arbeitet Meyle kontinuierlich daran, die Effizienz entlang der Wertschöpfungskette zu steigern und nachhaltiger zu handeln. Der Hamburger Hersteller strebt seit 2018 eine Verbesserung seiner Klimabilanz an und präsentierte zuletzt die erste klimaneutrale Produktlinie im Independent Aftermarket: Die CO2-Emissionen der Meyle HD Fahrwerk- und Lenkungsteile werden in Kooperation mit ClimatePartner kompensiert.

Anlässlich der Klimakonferenz (COP27) betont Meyle-Vorstandsmitglied Marc Siemssen: "Die Auswirkungen des Klimawandels und die Folgen der Umwelt­zerstörung liegen nicht erst in der Zukunft. Wir müssen heute unseren Verbrauch und unser Verhalten gegenüber Ressourcen hinterfragen. Meyle hat sich deshalb, als eines von vielen Themen, intensiv mit der Verwendung von Kunststoff beschäftigt und wir verzichten bei immer mehr Teilen bewusst auf dessen Einsatz. Zudem ist das Konzept hinter Meyle HD seit jeher nachhaltig: Anstelle eines Neukaufs, der mit einem hohen Ressourceneinsatz einhergeht, wird repariert, und zwar mit einem Ersatzteil, das länger hält als das Original."