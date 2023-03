Quietschgeräusche klingen alles andere als nach Premiumfahrzeug. In der Tat wurden solche Geräusche jedoch schon bei bestimmten Tesla-Modellen festgestellt. Doch woher kommen diese? Nach zahlreichen Begutachtungen konnte das Entwicklerteam von Meyle feststellen, dass der Tesla-Querlenker konstruktionsbedingt nicht ausreichend vor Nässe geschützt ist: Bei Regen fließt Wasser direkt von der Windschutzscheibe über den Wasserablauf zum Querlenker. Als Folge tritt Wasser in das Traggelenk ein und führt somit zu dem ungeliebten und nervigen Quietschgeräusch. In seltenen Fällen kann auch die Lenkpräzision darunter leiden.