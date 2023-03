Für Fahrer von Sportwagen und Hochleistungslimousinen hat Michelin den Sommerreifen Pilot Sport 5 im Programm. Er bietet eine Kombination aus sportlicher Performance und Laufleistung.



• Höchste Laufleistung in der Kategorie Sportreifen im Vergleich zu den Hauptwettbewerbern (dies ergab ein vom Dekra Testcenter durchgeführter Langlebigkeitstest).

• Präzision und Reaktionsfähigkeit dank der Dynamic-Response-Technologie, die sich bereits im Motorsport bewährt hat. Eine Hybridlage aus Aramid und Nylon bildet einen Gürtel über den gesamten Umfang des Reifens, was für eine optimale Richtungskontrolle sorgt.

• Maximale Kontrolle dank extrem guter Haftung und Bremsleistung auf trockenem und nassem Untergrund. Optimiertes Profil dank Dual-Sport Laufflächen-Design: mehr Leistung bei Nässe durch den inneren Teil des Profils, bei Trockenheit durch die äußeren Profilblöcke.

• Der tiefschwarze Samt-Look wertet Fahrzeuge mit diesen Sommerreifen auf. Er wurde 2021 mit dem „Contemporary Good Design Award“ von Red Dot ausgezeichnet2.

Nach dem Michelin Pilot Sport 4 ist die fünfte Generation in 51 Größen von 17 bis 21 Zoll auf dem deutschsprachigen Markt.



Der Sommerreifen Primacy 4+ ist auf Limousinen und SUVs ausgelegt – für den Alltag und lange Familienausflüge. Er verfügt über eine starke Bremsleistung bei nassen Straßenverhältnissen im gefahrenen Zustand und bietet so vom ersten bis zum letzten Kilometer Sicherheit. Diese Leistung verdankt er der EverGrip-Technologie, die zwei Gummischichten kombiniert, um den Profilverlust auszugleichen. So bleibt die Nasshaftung auch im gefahrenen Zustand auf einem hohen Level. Sicherheit – auch im gefahrenen Zustand – und eine lange Laufleistung sind Merkmale des Primacy 4+ aus. Er ist in 119 Größen von 16 bis 20 Zoll verfügbar, bis Ende 2023 in 123 Größen von 16 bis 21 Zoll. Für beideSommerreifen-Generationen gilt: Sie sind bis zur gesetzlichen Mindestprofiltiefe (1,6 mm) leistungsstark und lassen sich länger fahren – ein Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung.



