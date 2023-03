Mit der Plus 200 Gigalight hat Bosch den ausgeleuchteten Bereich verbessert. Der Lichtkegel der Plus 200 Gigalight reicht bis zu 150 Meter weit, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Zudem ist das abgestrahlte Licht erheblich weißer als bei herkömmlichen Halogenlampen, was für besonders starke, klare Kontraste sorgt. Damit erkennt der Autofahrer auch bei Dunkelheit auf der Landstraße Verkehrsschilder, Hindernisse oder Gefahren wie plötzliche Wildwechsel wesentlich früher. Aber auch Fußgänger, Radfahrer oder andere Autofahrer nehmen ein mit den neuen leistungsstarken Halogenlampen ausgerüstetes Fahrzeug eher wahr.



Die neue Halogen-Scheinwerferlampe erweitert das umfangreiche Lichttechnik-Produktportfolio von Bosch um einen weiteren besonders leistungsstarken Lampentyp. Sie ist die derzeit lichtintensivste Halogenlampe im Bosch-Fahrzeuglampensortiment. Die neue Lampe ist seit Dezember 2022 als H4- und H7-Lampe verfügbar und wird in Einzel- oder Doppelverpackung verkauft. Mit dem umfangreichen Sortiment an Fahrzeuglampen für Außenlicht und Innenraumbeleuchtung deckt Bosch knapp 100 Prozent des gesamten Fahrzeugbestands auf dem europäischen Markt ab.

