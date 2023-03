Produkte der Marke Pierburg gehören zu MS Motorservice, eine Tochtergesellschaft von Rheinmetall. Neu im Programm sind Drossel- und Regelklappen, die eine breite Modellpalette von Volkswagen und Opel abdecken. Die neuen Produkte in Erstausrüster-Qualität entsprechen den hohen Standards und dem Know-how des international agierenden OE-Lieferanten Pierburg. Sie eröffnen ein Marktpotential von von rund 15 Millionen Fahrzeugen. Der Hersteller weißt Kfz-Mechaniker darauf hin, dass die Drossel-/Regelklappe an das Motorsteuergerät angepasst werden muss. Dies geschieht in der Regel mit der Hilfe eines Motortesters.