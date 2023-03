Recycling ist ein wesentlicher Schritt zur Ressourcenschonung. Das Ziel ist es, den Kreislauf eines Produktes zu schließen. Die Entwicklung von sortenreinen Verbünden – Monomaterialien – ermöglicht Recyclingprozesse, aus denen wiederum hochwertige Rohstoffe für neue oder ursprüngliche Produkte generiert werden können. Xpreshn, das Material für Türverkleidungen sowie die Instrumententafel, ist auch als komplett wiederverwertbares und recyclingfähiges Monomaterial darstellbar – so kann es komplett in die Kreislaufwirtschaft zurückgeführt werden.



Darüber hinaus bietet Xpreshn Lösungen für Recyclingkonzepte mit ganzen Bauteilen, wenn beispielsweise das Trägerbauteil und die Oberfläche aus denselben Materialien bestehen: So können sie am Ende der Nutzungsdauer gemeinsam recycelt werden. Continental hat bereits zahlreiche Produkte entwickelt, die diese Eigenschaften aufweisen – unter Erhaltung der bewährten Premiumeigenschaften.