„Viele thermische Systeme von NEV basieren auf Wärmepumpenlösungen, die fortschrittlicher sind als ein typischer Klimaanlagenkreislauf (AC), und diese Systeme sind entscheidend für die Mobilität, Reichweite, Batterie, Ladung und den Fahrkomfort des Elektroautos“, erklärt Thomas Freltoft, Verkaufsleiter Nissens für Österreich.

„Nissens Automotive ist der perfekte Aftermarket-Partner für die NEV-Herausforderung, da wir über jahrzehntelange Aftermarket-Expertise und eine umfassende Produktpalette verfügen, die die rasanten Entwicklungen in der Fahrzeugtechnologie widerspiegelt. Infolgedessen haben wir neben unserem hoch angesehenen AC-Programm eine breite Palette von Produkten für das Wärmemanagement von NEV-Motoren sowie ein Sortiment an Motoreffizienz- und Emissionsteilen etabliert, die alle die meisten Marken und Modelle im europäischen Fahrzeugpark abdecken. Neben der Abdeckung und der Qualität besteht das Konzept auch aus fundiertem Fachwissen, das in verschiedenen Formaten geteilt wird und mehrere Bedürfnisse von 'Grundlagen' bis 'Experte' abdeckt.“

Darüber hinaus werden alle diese Produkte nach Original-Nissens-Qualitätsstandards hergestellt, um den unabhängigen Service- und Reparatursektor mit erstklassigen Ersatzkomponenten zu versorgen, die eine problemlose Installation und hervorragende Leistung ermöglichen.