In einer Live-Veranstaltung ließen Oliver Frese, Geschäftsführer Koelnmesse, Ingo Riedeberger, Director The Tire Cologne, und BRV-Vorsitzender Stephan Helm keine Zweifel daran aufkommen, dass die Messe, die als hybride Veranstaltung mit starkem Fokus auf den physischen Austausch konzipiert ist, im Mai über die Bühne gehen wird.

Ingo Riedeberger erwartet rund 300 Unternehmen und Marken aus über 30 Ländern, die sich in Köln präsentieren werden: „Dort sind wir jetzt noch nicht ganz, pandemiebedingt sehen wir aktuell ein verzögertes Anmeldeverhalten. Es werden alle Segmente, die sich mit Rädern und Reifen beschäftigen, breit vertreten sein, allerdings gab es vor der Corona-Pandemie mehr Tiefe.“ Der Messedirektor musste bei der Liveschaltung Ende Jänner allerdings auch festhalten, dass nicht alle Branchengrößen den Weg nach Köln antreten werden. Das habe vielschichtige Gründe und sei zu akzeptieren. „Alles in allem ist es wichtig, einen repräsentativen Marktüberblick zu behalten und das können wir mit The Tire Cologne auch garantieren. Wir bringen Angebot und Nachfrage zusammen“, betont Ingo Riedeberger.