Durch die Kooperation mit der TecDoc-Plattform kann der Schmierstoffhersteller sich besser mit seinen Konkurrenten zu vergleichen, neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen und in wichtigen Märkten wachsen. Zudem ist TecDoc in Schlüsselmärkten wie Deutschland oft der Standard und unterstützt damit das Wachstum von PLI. So will das Unternehmen seinen Umsatz in Europa steigern und den Bekanntheitsgrad seiner Marken erhöhen. Mit der Unterstützung der TecAlliance will PLI seine Marktposition stärken und eine engere Beziehung zu seinen Kunden aufbauen.

"In Europa sind die OEM-Anforderungen für neue Technologien und Emissionsnormen bei Motoren deutlich gestiegen. In der Folge verkompliziert sich auch die Suche nach dem passenden Fahrzeugöl", erklärt Fabrizio Giannelli, Vice President Data Manager Manufacturer bei TecAlliance. "Deswegen freuen wir uns, dass sich PLI dazu entschlossen hat, als Data-Supplier unserer Plattform beizutreten. Damit erweitern wir die Kategorie der Schmierstoffe durch wegweisende Produkte der Branche."

Die TecDoc-Plattform wurde von der TecAlliance entwickelt und bietet Sichtbarkeit für Produkte im Automotive-Aftermarket. In der Datenbank finden sich über 1.000 Marken, über 9.800 standardisierte Produktbeschreibungen, über 190.000 Fahrzeugtypen, über 9 Millionen Artikeldaten und über 450 Millionen Fahrzeugverknüpfungen.