Die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen Birner und Petronas Lubricants Deutschland besteht seit 2015. Nun wurde die bisher erfolgreiche Zusammenarbeit um zusätzliche fünf Jahre bis 2027 erweitert. Petronas Lubricants Deutschland ist Teil von Petronas Lubricants International (PLI), dem globalen Schmierstoffproduktions- und Marketing-Zweig der staatlichen malaysischen Ölgesellschaft Petronas. Die langjährige Kooperation hat es Petronas Lubricants Deutschland ermöglicht, die Geschäftsbeziehungen in Österreich weiter auszubauen und dadurch zusätzliche Marktanteile im österreichischen After-Sales Markt gewinnen zu können.

Daher zählt PLI auf Birner als seinen strategischen Partner im Markt Österreich. Birner vertreibt die Qualitätsschmierstoffe von PLI, besonderer Fokus liegt auf der Petronas Syntium Produktpalette. Gemeinsam mit Birner konnte im Februar 2022 die neue Generation Petronas Syntium erfolgreich in Österreich implementiert werden. Im Portfolio bei Birner ist aktuell das Motoröl Petronas Syntium 7000 AV 0W-20, welches speziell für Pkw, SUV und Transporter mit Turbo-Benzin- und Dieselmotoren mit Direkteinspritzung, wie zum Beispiel Volkswagen ist.



"Wir schreiben das Wort Partnerschaft nicht nur in ein Abkommen, wir leben es auch. Birner ist unser Petronas Syntium Partner in Österreich", so Nils Schöner, Head of Markets Deutschland und Österreich bei Petronas Lubricants Deutschland. Bei einem strategischen Meeting in Wien wurde die Partnerschaft jeweils nochmals von den Geschäftsleitern beider Partner – Franz Lettner, Birner, als auch von Nils Schöner, Petronas Lubricants Deutschland – bekräftigt. Beide freuen sich auf die Intensivierung der Zusammenarbeit im Kernmarkt Österreich.