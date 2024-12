Immer bestrebt innovative Spezialwerkzeuge zu entwickeln, die den Arbeitsalltag erleichtern, hat PICHLER den Universal-Löseschlüssel für Tankgeberverschraubungen vorgestellt. Er dient dem fachgerechten Lösen und Anziehen der Tankgeber-Verschlussringe, verbaut an Kraftstoff- oder Harnstofftanks.

Der Löseschlüssel kann aufgrund der Vielzahl an Einstellmöglichkeiten des Grundgerätes in Verbindung mit den verschiedenen Greifarm-Typen sowohl Kunststoff-Überwurfverschraubungen als auch Metall-Verschlussringe an Benzin- und Diesel-Tankanlagen lösen und anziehen. Bei beengten Platzverhältnissen können die Greifarme auch innen am Verschlussring gegriffen werden. Der Löseschlüssel kann aufgrund der Greifflächen-Unterteilungen so eingestellt werden, dass alle auf dem Markt befindlichen Verschraubungssysteme bearbeitet werden können.