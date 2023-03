Die neue Kfz-Werkstätte mit §57a-Überprüfung in der Eduard-Kittenberger-Gasse 56 liegt inmitten des stark entwickelten Wirtschaftsraumes im Süden der Bundeshauptstadt. Selim und Fatih Sari setzen in ihrem neuen Kfz-Betrieb auf Top-Qualität. Die Firma Obereder mit dem tatkräftigen Gebietsleiter „Automotive Ost“ Gerhard Reininger liefert die vielfach bewährten Motoröle von Castrol, und Snap-On Equipment Austria hat die Ausstattung der Kfz-Werkstätte mit modernstem Equipment übernommen. DD Autoteile mit Standorten in Wien und Wiener Neudorf sorgt für die Belieferung von Kfz-Teilen renommierter Marken, die von fünf bestens ausgebildeten Fachkräften der Platingarage sachgemäß verbaut werden. Der klimatisierte Annahmebereich bewährt sich in diesem heißen Spätfrühjahr bereits bestens im familiären von Freundlichkeit und Kundenorientierung geprägten und aufstrebenden Kfz-Betrieb.



„Das Kundeninteresse ist derartig groß, dass wir unser Equipment bereits jetzt erweitern, und im Sommer werden wir dann schon über fünf Hebebühnen verfügen. Damit sind wir für die Servicierung der Fahrzeuge im Herbst noch besser gerüstet. Denn durch die langen Wartezeiten auf neue Firmenautos kommt der Wartung des bestehenden Fuhrparks eine noch größere Bedeutung zu. In der Platingarage finden Unternehmer und Firmenwagenlenker einen kompetenten Partner mit verlässlichem Service ohne Wartezeiten“, verspricht Selim Sari, Werkstattleiter des Unternehmens. Sein Bruder Fatih Sari ergänzt und skizziert die strategische Ausrichtung: „Platingarage steht für ein Gütesiegel mit professioneller Fahrzeuginstandsetzung und Schadensmanagement mit Kfz-Versicherungen. Alle Firmenkunden erhalten für den Dauer der Servicierung ein Ersatzfahrzeug, sodass deren Mobilität gewährleistet ist. In unserem langfristig ausgerichteten Business Plan ist die Eröffnung weiterer Filialen im Osten Österreichs vorgesehen, um unser vom Start weg gut angenommenes Kfz-Service auch weiteren Firmenkunden anbieten zu können.“