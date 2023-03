Beim Reifenwechsel werden Mitarbeiter vermehrt mit der Hochvolttechnologie konfrontiert. Für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen ist eine Qualifizierung erforderlich. In der aktuellen Ausgabe der VRÖ Rechtsfibel/Reifenfibel wird das Thema ausführlich behandelt (Seite 60/61). Personen, die an Hochvolt-Fahrzeugen Reifenmontagerarbeiten durchführen, benötigen vorher eine entsprechende Schulung. Dafür vorgesehen ist die Basis-Ausbildungsstufe HV1 der ÖVE-Richtline "R19", diese schließt mit einer Bestätigung (dokumentierte Sicherheitsunterweisung) ab.

Es ist wichtig, dass nur geschulte Mitarbeiter an Hochvoltgeräten beziehungsweise Hochvoltfahrzeugen arbeiten. Auch heuer bieten Michelin und VRÖ wieder HV1-Schulungen an. Der Kurs entspricht der OVE-Richtlinie "R19:2015" und dient als Nachweis der Ausbildungsstufe "HV1". Das in Österreich anerkannte Zertifikat wird am Ende der Schulung den Teilnehmern übergeben und der VRÖ vergibt ein Gütesiegel, das die HV-Schulung bestätigt. Roland Steinberger (Geschäftsführer Michelin Reifenverkaufsgesellschaft): "Michelin und der VRÖ unterstützen gemeinsam ihre Partner, damit sie gut gerüstet für die Anforderungen sind."

–– Folgende Termine stehen zur Auswahl ––



5. September 2022, Wien

6. September 2022, Steiermark

7. September 2022, Salzburg

8. September 2022, Tirol

5.09. in Wien – Beginn 09:00Uhr

Auto Haunschmid

Triesterstrasse 336

1230 Wien



6.09. in der Steiermark - Beginn 09:00Uhr

ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Kalwang

Gewerbepark 1

8775 Kalwang



7.09. in Salzburg – Beginn 09:00 Uhr

Reifenzentrum Achleitner

Salzachtalstraße 9

5400 Hallein



8. September 2022 Tirol

Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.



→ Dauer ca. 4 Stunden. Kosten Euro 98,-- pro Person inkl. Verpflegung und Zertifikat.

Anmeldung und Details beim VRÖ unter vroe@aon.at