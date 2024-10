Mit OneCode möchte Schaeffler einen digitalen Schlüssel zu seiner Service-Welt bieten. Wie das Unternehmen beschreibt, wird über einen QR-Code auf der Verpackung eine direkte Verbindung zu produktindividuellen Informationen bereitgestellt. Dies vereinfache den Arbeitsalltag der Werkstatt: mit nur einem Scan per Smartphone sollen reparaturrelevante, fortlaufend aktualisierte Informationen zu über 40.000 Produkten bereitstehen – zum Beispiel zum Teilekatalog, zu technischen Daten oder Spezialwerkzeugen.



Zudem lasse sich in Echtzeit verifizieren, dass es sich um ein authentisches Schaeffler-Produkt handelt. Dies gelingt laut Schaeffler, weil der OneCode auch die individuelle Seriennummer des Artikels enthält. Auch auf ein umfassendes Trainingsangebot soll via Repxpert-Werkstattportal zugegriffen werden können.