Darüber hinaus haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen: Wer sich für die Teilnahme anmeldet, erhält nicht nur ein kostenloses Tagesticket für die Automechanika. Er nimmt außerdem an einem Gewinnspiel teil: Der Gewinner erhält zwei VIP-Tickets für das DTM-Finale auf dem Hockenheimring im Oktober. Für die Plätze zwei bis fünf hat Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions zudem besondere Digitalisierungspakete mit Freilizenzen für Werkstattlösungen der REPXPERT-Partner advantago, ALLDATA und easyWerkstatt geschnürt, die zusätzliche Mehrwerte für Werkstätten generieren. So unterstützt die Lösung von advantago Servicebetriebe dabei, optimal im Netz gefunden zu werden. ALLDATA bietet Zugang zu den neuesten OEM-Reparaturinformationen. easyWerkstatt schließlich ist ein intuitives Rechnungsprogramm, das bei der Digitalisierung der Buchhaltung hilft. Die Verlosung der Gewinne findet direkt im Anschluss an die Konferenz auf dem Messestand von Schaeffler – Forum, Ebene 0 am Stand A1 – statt.

Sven Olev Müller, Leiter Schaeffler REPXPERT: „Wir freuen uns, zusammen mit unseren Kooperationspartnern zur ersten REPXPERT-Konferenz einzuladen. Gemeinsam decken wir ein breites Themenspektrum ab und stellen eine Plattform für den Informationsaustausch und Zusammenarbeit auf Augenhöhe bereit – und helfen Werkstätten dabei, profitabler und effizienter zu arbeiten. Denn so sehr sich die Mobilität und die Technologien auch verändern, eines bleibt: Die Werkstätten brauchen die Industrie. Und die Industrie braucht die Werkstätten.“

Die Anmeldung zur REPXPERT-Konferenz ist kostenlos und noch bis zum 14. September 2024 um 10 Uhr unter dem Link www.repxpert.de/de/repxpert-konferenz-2024 möglich. Am Messe-Samstag können angemeldete Teilnehmer ab 10:30 Uhr am Schaeffler-Stand einchecken. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.