Der Schaeffler Supplier Day zielte in diesem Jahr insbesondere auf das strategische Schlüsselthema Digitalisierung in den Lieferketten ab. „Disruptive Technologien wie Künstliche Intelligenz werden globale Wertschöpfungsketten transformieren. Durch ihre Anwendung schaffen wir nachhaltige, effiziente und digitale Prozesse, die es uns ermöglichen, gemeinsam zu wachsen und einen Unterschied zu machen – getreu dem Motto der Veranstaltung ‚Together we make the difference‘", so Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der Schaeffler AG.