„Wirtschaftlicher Schaden entsteht Werkstätten jedoch durch abgelaufene Luftfederprodukte nicht“, beruhigt Kouvaras: „Sie können als Retouren an BILSTEIN zurückgesendet werden, wo sie überprüft und neu befüllt werden.“ Betroffene Werkstätten sollten zuvor jedoch ihren Lieferanten oder den BILSTEIN-Vertriebsinnendienst unter der Nummer +49 2333 791-4444 kontaktieren. Es wird dann lagerfähiger Ersatz beschafft. Nach dem Einbau ist das Haltbarkeitsdatum nicht mehr relevant, da ab diesem Zeitpunkt der fahrzeugeigene Kompressor für den korrekten Luftdruck sorgt.

Vor dem Einbau sollte allerdings noch ein weiterer wichtiger Aspekt beachtet werden, der ausschließlich Luftfedermodule betrifft. Gemeint ist das Ausmessen der maximalen Länge entsprechend der Angabe in den Montagerichtlinien. Hierbei gilt: Ein zu kurzes Federbein darf nicht verbaut werden. Und last but not least, weil es in der Praxis trotzdem immer wieder vorkommt: Niemals ein ausgebautes Federbein mit Druckluft befüllen.

Viele weitere wichtige Tipps rund um das Thema Luftfederungen vermittelt die BILSTEIN Academy in ihren kostenlosen Präsenz- und Online-Schulungen.

Mehr Infos hierzu unter:

https://workshop.bilstein.com/....