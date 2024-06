Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigt sich erfreut: „Von der Standorterweiterung des internationalen Vorzeigebetriebs Mewa in Schwechat profitiert die gesamte Region. Vielen Dank für das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Niederösterreich. Die Entscheidung für den Ausbau sehen wir auch als Bestätigung, dass in unserem Bundesland die Rahmenbedingungen für Investitionsentscheidungen nach wie vor stimmen. Niederösterreich ist und bleibt ein Top-Wirtschaftsstandort für Betriebe unterschiedlichster Branchen und Größen.“

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigt sich erfreut: „Von der Standorterweiterung des internationalen Vorzeigebetriebs Mewa in Schwechat profitiert die gesamte Region. Vielen Dank für das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Niederösterreich. Die Entscheidung für den Ausbau sehen wir auch als Bestätigung, dass in unserem Bundesland die Rahmenbedingungen für Investitionsentscheidungen nach wie vor stimmen. Niederösterreich ist und bleibt ein Top-Wirtschaftsstandort für Betriebe unterschiedlichster Branchen und Größen.“