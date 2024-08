Im vergangenen Jahr fand die Staatsmeisterschaft in Salzburg statt. 36 Lehrlinge aus allen Bundesländern traten an, um an unterschiedlichen Stationen ihr Können auf die Probe zu stellen. Die Wahl zum Staatsmeister erfolgte schließlich durch eine unabhängige Jury.

Zum Staatsmeister Kraftfahrzeugtechnik wurde Michael Lackner aus Salzburg (Fa. Didis Auto/Huber Dietrich, Radstadt) gekürt. Ralph Haydn aus Niederösterreich (Fa. Hohentanner GmbH Rust im Tullnerfeld) erlangte die Ernennung zum Staatsmeister Karosseriebautechnik. Bundesinnungsmeister (BIM) Fahrzeugtechnik Roman Keglovits-Ackerer überreichte den besten KFZ-Technikern die Preise, BIM Stv. Manfred Kubik verlieh den Karosseriebautechnikern ihre Würdigung.

"Ich habe die Lehrlinge an den einzelnen Stationen beobachtet und war überrascht und erfreut, welche Qualität gezeigt wurde. Das zeigt für mich, dass wir in der Ausbildung am richtigen Weg sind und die Bundesinnung diesen Weg weitergehen muss", kommentierte Keglovits-Ackerer die Staatsmeisterschaft 2023.