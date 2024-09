18 von ihnen traten in der Kategorie Kfz-Fahrzeugtechnik an und weitere 18 in der Kategorie Karosseriebautechnik. Die Meisterschaft bot eine beeindruckende Bühne für die besten Nachwuchskräfte des Landes und unterstrich einmal mehr die hohe Qualität der österreichischen KFZ-Ausbildung.

In der stark umkämpften Disziplin Kfz-Fahrzeugtechnik setzten sich die besten drei Lehrlinge durch, die sich mit umfassendem Fachwissen und praktischen Fähigkeiten in verschiedenen Prüfungsaufgaben bewährten. Der erste Platz ging an Christoph Gahleitner aus Oberösterreich, der mit überragenden Leistungen die Jury überzeugte. Jonas Eder aus Salzburg sicherte sich den zweiten Platz, gefolgt von Benjamin Schnabl aus Niederösterreich, der den dritten Platz erreichte. Diese drei jungen Fachkräfte zeigten eindrucksvoll, dass sie bereits während ihrer Ausbildung auf höchstem Niveau arbeiten können.