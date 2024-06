Die aktualisierten Hochspannungsgeräte verfügen über sechs Edelstahlkontaktplatten, die bei Berührungen einen ungefährlichen, kurzen elektrischen Stromschlag abgeben. Dank integrierter Panikschutzschaltung wird der Schlag nicht konstant abgegeben, sodass der Marder genügend Zeit zur Flucht hat. Ultraschallwellen im Frequenzbereich tierischer Angst- und Warnschreie warnen zusätzlich vor ‘höchster Gefahr’ und verhindern durch die Frequenzmodulation, dass die Tiere sich an die Töne gewöhnen.



„Neben dem neuen Kippschalter ist auch die Montage der Geräte besonders anwenderfreundlich“, betont Markus Spies. „Sie verfügen über eine Sensortechnik, wodurch der Anschluss an Klemme 15 nicht mehr nötig ist.“ Das 7 PLUS-MINUS CLIP System ist außerdem mit innovativen Clip-Befestigungen ausgestattet, die eine werkzeuglose Installation und eine flexible Erweiterung ermöglichen. Sowohl 7 PLUS-MINUS als auch 7 PLUS-MINUS CLIP sind wasserdicht nach IP65 und tragen das GTÜ-Prüfsiegel.



Dank dem neuen integrierten Kippschalter können die Systeme einfach an- und ausgeschaltet werden