„TEXA und Ravaglioli sind zwei Unternehmen, deren Erfolg sich auf ein spezifisches und komplementäres Know-how stützt. Dank der Nutzung unserer elektronischen Kompetenzen in Verbindung mit den Kompetenzen von Ravaglioli in Bezug auf Mechanik und Achsvermessung werden den Werkstätten die besten Ausrüstungen angeboten, um die Zukunft der Reparaturtechnik zu bewältigen“, betont TEXA-Präsident Bruno Vianello. „Die in der Automotive-Branche sich vollziehenden wichtigen technischen Veränderungen und die damit einhergehenden Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, erfordern einen innovativen Denkansatz, um unseren Kunden integrierte Lösungen anzubieten. Das strategische Bündnis mit TEXA, das sich unter anderem auf alle VSG-EMEA-Unternehmen ausdehnt, erlaubt uns zusammen mit dem besten Partner, den wir hätten finden können, diese Herausforderungen anzunehmen“, ergänzt Simone Ferrari, Präsident von Ravaglioli und General Manager der Vehicle Service Group (VSG) EMEA.