Die Grundsteinlegung für die mit 1. Juni 2022 gestartete Zusammenarbeit mit Autohaus Uitz aus Feldbach startete eigentlich viel früher und ganz woanders. "Als ich im Mai 2021 das erste Mal von der Kooperation zwischen der Volvo Group und Daimler gelesen habe, die den gemeinsamen Bau eines Elektro-Lkw mit Brennstoffzellen zum Ziel hatte, bin ich schon hellhörig geworden", erzählt Prokurist Gerhard Winkler. In den letzten zwei Jahren hat er immer wieder überlegt, das Portfolio seiner Nutzfahrzeug- und Buswerkstätte um weitere Lkw-Marken zu ergänzen.

"Und plötzlich liest du vom Start einer absolut zukunftsorientierten Zusammenarbeit, von der du auch als regionaler Partner sehr stark profitieren könntest und es ist unübersehbar, dass die Volvo Group Austria in Österreich viel bewegen möchte. Insbesondere in Bezug auf Elektromobilität, wo auch wir im Unternehmen bereits Vorbereitungen treffen, um in diesem Segment von Beginn an stark vertreten zu sein", so der Unternehmer.

"Mit innovativen und zukunftsorientierten Partnern an der Seite, wie der Autohaus Uitz, fällt es uns deutlich leichter, gemeinsam die gesteckten Ziele zu erreichen", freut sich auch Patrick Dornig, Geschäftsführer der Volvo Group Austria, auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Werkstattpartner. "Mit unserem neuen Partner setzen wir einen weiteren Schritt, ein flächendeckendes Servicenetz für unsere Kunden sicherzustellen und damit die Kundenzufriedenheit und die Marktpräsenz von Volvo Trucks in Österreich zu erhöhen", sagt Pascal Job, Aftermarket Manager von Volvo Trucks in Österreich.