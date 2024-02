Neben den funktionalen Anforderungen an die Berufskleidung betonten die Befragten, wie wichtig ihnen die Außenwirkung ihrer Arbeitskleidung ist. Der Anspruch an die eigene handwerkliche Qualität und die Beratungskompetenz für die Anliegen der Kunden soll sich im Outfit widerspiegeln. Insgesamt kleidet sich das Handwerk laut der Mewa-Umfrage modisch und seriös. Dazu passt auch der mehrheitliche Trend zu sportlichen, körpernahen Schnitten und dunklen Grau- oder Blautönen bei der Farbwahl.

Grundsätzlich hängt es stark von der jeweiligen Tätigkeit ab, was am Arbeitsplatz im Handwerk gerne getragen wird. Bei Außenarbeitsplätzen und in der Kfz-Werkstatt wird der Zwiebellook bevorzugt, um sich flexibel auf schwankende Temperaturen und ungemütliches Wetter einstellen zu können. Das beliebteste Kleidungsstück in der Kfz-Werkstatt ist nach wie vor die Latzhose.