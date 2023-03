Diese versucht Bilstein zu optimieren und hat dazu seinen Serienersatzstoßdämpfer B6 für zahlreiche Transportermodelle adaptiert. Der eintragungsfreie Stoßdämpfer bietet deutlich mehr Dämpfkraft als das Serienteil, womit mehr Komfort und ein verbessertes Fahrgefühl Einzug halten.



„Bei Kleintransportern klafft die ,Schere‘ zwischen Leergewicht und voll beladenem Fahrzeug besonders weit auseinander. Hinzu kommen Dachlasten wie Leitern, Latten oder Leitungsrohre, die den Fahrzeugschwerpunkt verschieben. Aber auch Anhänger üben große Hebelkräfte aus und sorgen für variierende Achslasten. Und dann gibt es neben Kastenwagen schließlich noch Pritschenfahrzeuge, Koffer- und Sonderaufbauten, was alles fahrphysikalische Auswirkungen hat“, erklärt Rainer Popiol, Leiter des Schulungszentrums Bilstein Academy.



Neben dem Sicherheitsgewinn erhöht der Bilstein B6 Komfort und Handling sowie die Aufbaubewegungen. Da die Fahrer oft Stunden hinter dem Lenkrad verbringen, sind das wichtige Punkte. Eine Investition in neue Stoßdämpfer lohnt also und steht sowieso ein Tausch an, so entstehen durch das Upgrade auf einen Bilstein-Dämpfer meist kaum Mehrkosten.