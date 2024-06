Während viele Unternehmen bei der Suche nach jungen, engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verzagen, hat TSG Car Wash Austria innnerhalb des letzten Jahres sein Service Team um nicht weniger als 5 neue Arbeitskräfte aufstocken können. Größtenteils Twens und somit in der beruflichen Aufbauphase, auf die Alfred Zach vor allem durch Mundpropaganda in der Branche aufmerksam wurde.

„Junge dynamische Leute, die voller Tatendrang stecken und sich in ihrem Job nicht selbst verwirklichen konnten. Sie wurden von unseren alten Branchenhasen im Team perfekt aufgenommen und auch tatkräftig im learning by doing beim Kunden unterstützt. So konnten sie sich rasch in das Wesen des dienstleistungsorientierten Autowaschgeschäfts einleben. Wir alle versuchen unkompliziert und flexibel mit unserer Kompetenz Kundinnen und Kunden vor Ort die bestmögliche Unterstützung im gesamten Team angedeihen zu lassen“, berichtet der Autowasch-Vertriebs- und Serviceprofi mit über drei Jahrzehnten Branchenerfahrung.