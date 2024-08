Der PDF-Gesamtproduktkatalog von Victor Reinz für den Aftermarket besteht laut Dana aus jeweils einem Katalog für die PKW- und die LKW-Sparte sowie 42 PKW- und zehn LKW-Markenkatalogen. Kundinnen und Kunden, die beispielsweise nur das Ersatzteilprogramm einer bestimmten PKW- oder LKW-Marke benötigen, können direkt ihren individuellen Markenkatalog downloaden, so der Hersteller. Die Ersatzteildaten für die Produktkataloge basieren auf TecDoc, die Suche innerhalb der PDFs funktioniert über die Marke, den Motor und die OE-Nummer.



Des Weiteren hält das Unternehmen fest, dass fast jedes einzelne Ersatzteil von Victor Reinz auch als farbiges Produktbild vorliegt. Userinnen und User sollen auf einen Blick sehen, um welches Teil es sich handelt und auch bei Ersatzteilsätzen direkt erkennen, welche Teile im jeweiligen Satz enthalten sind.

Produktinformationen in zwölf Sprachen

Die Produktkataloge sind Dana zufolge zusätzlich über alle Marken und Motoren mit interaktiven Verknüpfungen und weiterführenden Informationen versehen. Für die Kundinnen und Kunden würden sich dadurch noch mehr individuelle Wege zum passenden Ersatzteil ergeben.

Der interaktive Zusatznutzen stecke in Verlinkungen zum Victor Reinz Onlinekatalog sowie in Pop-up-Informationen. Per Mouseover über Fußnoten und Piktogramme sollen Kundinnen und Kunden detaillierte Informationen in zwölf Sprachen erhalten.