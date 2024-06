Bei kurzen Reparaturen mag das kein Problem sein. Verlängern sich aber die Standzeiten, durch die Bestellung von Ersatzteilen oder durch eine komplizierte Diagnostik, kann dies schwerwiegende Folgen für die Batterie haben. Einmal tiefenentladen wird schnell ein Batteriewechsel notwendig – sehr zum Ärger des Kunden.



Magneti Marelli Parts & Service verschafft Abhilfe: Das neue POWER M120A ist eine Komplettlösung für die Stromversorgung und das Laden von Batterien mit bis zu 120 A. Es wurde speziell für den professionellen Einsatz in Werkstätten konzipiert. Das Gerät entspricht den Anforderungen der wichtigsten Automobilhersteller und ermöglicht den Betrieb mit STANDARD/FLOODED, AGM, EFB, GEL/VRLA, LITHIUM (LiFePO4) Batterien mit einer Kapazität von 20 ÷ 400 Ah.



Während der Reparatur sorgt das Power M120A für eine korrekte Stromversorgung mit intelligenter Steuerung. Das bedeutet, das Gerät lädt automatisch den zum Beispiel durch Diagnose oder Neuprogrammierung der ECU entnommenen Strombedarf wieder in die Batterie. Dank der intelligenten Steuerung wird batterieschonend mit angepasster Leistung aufgeladen, ein Überladen der Batterie ist ausgeschlossen. Werkstätten können zwischen 12 und 14,8 V wählen und erhalten einen maximal lieferbaren Strom von 10 bis 120 A.



Muss eine Batterie doch neu geladen werden, bietet das Power M120A von Magneti Marelli Parts & Service zwei Möglichkeiten: eine automatische oder manuelle Einstellung des Ladestroms in neun Stufen. Der Status des Ladevorgangs kann mittels grafischer Anzeige abgelesen werden.



Auch im Falle eines Batteriewechsels hilft das Batterieladegerät im Werkstattalltag: Angeschlossen an den Klemmen sorgt das Power M120A für die korrekte Stromversorgung der Systeme und verhindert so den Verlust von Einstellungen und/oder die Entstehung von Fehlern.



Die Komplettlösung für die Stromversorgung hat kompakte Abmessungen von B 254 x T 370 x H 110 mm und wird mit einer Kabellänge von fünf Metern mit 25mm2 Querschnitt und professionellen Klemmen ausgeliefert.