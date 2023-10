Ganzjährig komfortable Wärme im Geländewagen – für den robusten und vielseitig einsetzbaren Grenadier hat Webasto in Zusammenarbeit mit Ineos Automotive zwei passgenaue Nachrüstlösungen für Standheizungen entwickelt. Die Einbauten sind für die Benzin- und die Diesel-Variante des Geländewagens verfügbar.

Die fahrzeugspezifischen Kits von Webasto bestehen aus dem Heizgerät Thermo Top Evo mit vier oder fünf Kilowatt Heizleistung sowie einer für die Einbauposition entwickelten Halterung. Darüber hinaus erleichtern der Kraftstoffentnehmer Webasto FuelFix, ein Plug-and-Play Kabelbaum für die Gebläseansteuerung, und das Steuermodul Cronus Smart den Einbau. Die erprobte Gesamteinbauzeit für die gesamte Demontage und Montage aller Bauteile bis hin zur Erstinbetriebnahme liegt bei rund elf Stunden.

Die Standheizung ist vorne links oben direkt unter der Motorhaube platziert und hält somit die von Ineos Automotive vorgegebene Wattiefe von maximal 80 Zentimetern ein. „Der Vliesbrenner im Heizgerät muss einwandfrei zünden, daher darf er nicht unter Wasser geraten“, erklärt Armin Küllmer, Teamleiter Applikationsentwicklung bei Webasto, die Einbauposition.

Eine 70 Seiten umfassende Dokumentation von Webasto beschreibt schrittweise den Einbau. Über die Webasto Service-App lässt sich die Anleitung mittels QR-Code auf der Geräte-Verpackung herunterladen. So ist sie beispielsweise auf dem Smartphone oder Tablet direkt am Auto sichtbar und per Zoom zu vergrößern. Zusätzlich veranschaulichen Videos das Vorgehen beim Einbau.

Zur Einfachheit der Nachrüstung trägt auch das Steuergerät Cronus Smart mit fahrzeugspezifischer Software bei. Als Schnittstelle zwischen Webasto Heizgerät, Bedienelement und Fahrzeug ermöglicht es die automatische Ansteuerung von Fahrzeuggebläse und Lüfterklappen, wodurch die manuelle Einstellung vor Heizstart entfällt. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen dazu passenden Kabelbaum, der lediglich angesteckt wird.