Mit der neuesten Gerätegeneration Gear Tronic III können die Arbeiten einfacher und effizienter durchgeführt werden. Wie wichtig das Geschäftsfeld Getriebeölservice für Werkstätten geworden ist, belegen Zahlen aus Deutschland. Bei unseren Nachbarn liegt der Anteil der Autokäufer, die sich für ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe entscheiden, bereits bei 60 %. Damit steigt auch der Servicegrad, denn Experten empfehlen einen Getriebeölwechsel inklusive Spülung alle 100.000 Kilometer. „Genau dafür haben das Konzept Gear Tronic für Werkstätten entwickelt und beständig optimiert“, betont David Kaiser, Leiter Forschung und Entwicklung bei Liqui Moly.



Das Gear Tronic III fährt gegenüber dem Vorgängermodell mit einigen Verbesserungen vor: Ein robustes 7-Zoll-Touch-Farbdisplay bietet nun mehr Übersicht. „Die komplette Fahrzeugdatenbank mit mehr als 2.000 Fahrzeugmodellen und sämtlichen Informationen befinden sich nun auf dem Gerät. Zusätzliche Datenträger und Anmeldungen in anderen Systemen gehören der Vergangenheit an“, erklärt David Kaiser. Die Servicedaten können per WLAN direkt an einen Drucker oder eine E-Mail-Adresse des Kfz-Betriebs geschickt werden. Regelmäßige und kostenlose Updates erfolgen nun automatisch via Internet. Geräteseitig wurden die Abtropfwanne auf ein Fassungsvermögen von 4,6 Liter vergrößert und der Abfluss verbreitert.



Liqui Moly hat Gear Tronic 2015 auf den Markt gebracht, drei später folgte die zweite Geräteversion. In Deutschland wurden bis dato 1.815 Geräte der ersten beiden Generationen verkauft, in Österreich sind 259 im Einsatz.