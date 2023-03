Aktuellen EU-Studien zufolge, werden pro Jahr rund 500.000 Tonnen Reifenabrieb europaweit produziert. Aus diesem Grund hat sich der ADAC verstärkt mit den Ergebnissen der Reifenverschleißmessungen der vergangenen Jahre auseinandergesetzt. Das Ergebnis: Im Schnitt liegt der Reifenabrieb eines Fahrzeugs bei knapp 120 Gramm pro 1.000 gefahrenen Kilometer.



Für die jüngste Untersuchung hat der ADAC die Abriebsdaten von knapp 100 Reifen-Modellen unterschiedlichster Dimensionen ausgewertet. Positiv fielen hier Produkte der Marke Michelin auf. In fast jeder der getesteten Reifendimension betrug der Reifenabrieb durchschnittlich etwa 90 g/1.000 km. Der Cross Climate+ des französischen Herstellers kommt in der Reifengröße 185/65 R15 sogar auf einen Abrieb von lediglich 58 g/1.000 km. Am andere Ende der Tabelle finden sich mit Pirelli, Bridgestone und Continental drei bekannte Premiumhersteller. Pirelli-Reifen weisen einen Abrieb von durchschnittlich 134 g/1.000 km auf – das bedeutet gemeinsam mit Nokian den letzten Platz im Vergleich. Allerdings muss festgehalten werden, dass je größer die Dimension, desto höher ist der Reifenabrieb.



Gerade die Sommerreifengröße 225/40 R18 weist einen hohen Reifenabrieb von bis zu 160 g/1.000 km auf. Der ADAC ortet hier einen gewissen Konflikt: „Mit vermeintlich sportlichen Reifen kann kaum ein zusätzlicher Sicherheitsgewinn im alltäglichen Straßenverkehr erzielt werden. Einige Reifenhersteller sollten daher dringend umdenken und die Nachhaltigkeit von Reifen stärker in den Vordergrund stellen“, fordert Reinhard Kolke, Leiter des ADAC Technik Zentrums.