Außerdem konnten sich Partner und Presse vor Ort in einer umfangreichen Ausstellung über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Autoglas, Fahrerassistenzsysteme, Umweltschutz und Ausbildung in der Branche auf den neuesten Stand bringen.



So kommt beispielsweise in der Ausbildung bei Carglass® ein eigens entwickeltes Programm für VR-Brillen zum Einsatz, anhand dessen in der Ausbildung das Einkleben der Windschutzscheibe trainiert wird, ohne Klebstoff zu verschwenden. Auch die immer stärker verbreiteten Head-Up-Displays sowie neue Fahrerassistenzsysteme stellen Scheiben-Produzenten vor neue Möglichkeiten und Herausforderungen.