Darüber hinaus wurde der Markenauftritt komplett überarbeitet und die stärkste kommunikative Neu-Positionierung seit Gründung 1957 umgesetzt. Teil des Rebrandings ist auch die Definition eines neuen Purpose. Dieser lautet: „We are pushing the limits of the possible for the shapers of a better tomorrow”. „Pushing the Limits“ bedeutet, dass die Kultur und DNA des Familienunternehmens seit den Zeiten des Gründers Albert Berner davon geprägt sind, Höchstleistungen zu erzielen und die Grenzen des Möglichen für seine Kunden immer wieder zu verschieben. Geschäftspartner und Mitarbeitende sind zugleich die „Shapers of a better tomorrow“. Denn Nachhaltigkeit, soziales Engagement und verantwortungsbewusstes Handeln im Hinblick auf künftige Generationen sind für den B2B-Spezialisten eine Verpflichtung.