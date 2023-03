Yokohama wird den Advan Sport V107 ab dem Start in den wichtigsten Weltmärkten und zunächst in 30 Dimensionen von 225/40ZR18 92Y XL bis 305/35R23 111Y XL anbieten. Einschließlich der bereits 2020 direkt an die Fahrzeughersteller gelieferten Varianten sind es somit 43 Größen.

Der neue UHP-Reifen überzeugt durch starken Grip auf trockener und nasser Fahrbahn. Dafür sorgt das asymmetrische Lauflächenprofil mit funktional getrennter Innen- und Außenseite. Innovativ präsentiert sich auch die Gummimischung: Diese basiert unter anderem auf Technologien, die bei der gemeinsamen Entwicklung der OE-Versionen für führende Automobilhersteller, unter ihnen Mercedes-AMG und BMW M, zum Einsatz kommen.

Beim Advan Sport V107 verwendet Yokohama die Matrix-Karkassenstruktur, die bereits vom Vorgänger bekannt ist. Der Reifen ist darüber hinaus der erste Aftermarket-Pneu von Yokohama mit der Power-Crown-Belt-Cover-Struktur, bei der eine Aramidfaser mit hoher Steifigkeit verwendet wird. Zudem erhöht ein neues, verbessertes Wulstprofil den Grip. Diese Konstruktionsmerkmale sorgen für mehr Lenkstabilität und Fahrkomfort bei hohen Geschwindigkeiten.