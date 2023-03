Intec, der Garantieversicherer für Autohändler und Werkstätten, verstärkt die internationale Kunden- und Partnerbetreuung und verpflichtet Patrik Stadler als Leiter Vertrieb Österreich. „Wir freuen uns, dass wir mit Patrik Stadler einen angesehenen und erfahrenen Branchenexperten für unsere Vertriebsaktivitäten in Österreich gewinnen konnten“, sagt Markus Müller, Vorstandsvorsitzender der Intec AG. „Auf diese Weise werden auch im österreichischen Markt immer mehr Kunden von unserem bewährten Schutzprogramm für Autohändler und Werkstätten profitieren.“



Der 36-jährige Patrik Stadler bringt 15 Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft mit. In der Vergangenheit verantwortete der gebürtige Tiroler unter anderem die Kunden- und Partnerbetreuung sowie das Key-Account-Management bei großen Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittlern. Zudem gilt Stadler als Experte für den Versicherungsvertrieb in den Bereichen B2B, B2C und B2B2C. In Österreich kooperiert Intec mit dem traditionellen, international aufgestellten Wiener Vertriebsexperten GrECo. Dadurch ist gewährleistet, dass auch die österreichischen Anwender der Intec-Garantieversicherungslösungen eine optimale Betreuung vor Ort erhalten.