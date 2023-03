Als Hauptstandort wird Dornbirn fungieren, wo eine Schauraumfläche von 300 m2 zur Verfügung stehen soll. Die Ellensohn-Betriebe in Rankweil und Bludenz-Bürs werden als Hyundai-Vertragswerkstätten und -Filialbetriebe adaptiert. Die beiden bisherigen Hyundai-Partnerbetriebe, Ganahl in Schruns sowie Friesser in Feldkirch, stärken als angeschlossene Partner unter der Verantwortung von Ellensohn die Präsenz in den Bezirken Bludenz und Feldkirch.

„Wir freuen uns sehr, mit dem traditionsreichen Automobilunternehmen Ellensohn einen in Vorarlberg bestens etablierten Partner für die Marke gefunden zu haben. Die langjährige Erfahrung der Fa. Ellensohn im Bereich elektrifizierter Fahrzeuge ist eine perfekte Ausgangsbasis, um die sehr umfassende elektrifizierte Palette von Hyundai erfolgreich und umfänglich im Land Vorarlberg nachhaltig zu positionieren und auszubauen“, betont Mag. Roland Punzengruber, Geschäftsführer Hyundai Import GmbH.

„1971 begann mein Vater Manfred mit Toyota in Vorarlberg. Bis dato haben wir über 40.000 Neufahrzeuge abgesetzt und blicken auf einen Stock von gut 15.000 Kunden. Jetzt beginnt für uns eine neue Ära und Zeitrechnung – nach 50 Jahren mit Toyota und Lexus haben wir uns entschlossen, eine neue Herausforderung mit der Marke Hyundai anzunehmen. Hyundai ist eine extrem innovative Marke, die unser Produktportfolio weniger konkurriert als vielmehr in fast allen Bereichen ideal ergänzt. Ich bin sehr optimistisch, dass wir Hyundai in Vorarlberg gemeinsam mit der Hyundai Import GmbH zum Erfolg führen werden. Schon bei den Vorverhandlungen haben wir die ehrliche und offene Art von Roland Punzengruber und seinem Team kennengelernt und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit beruhend auf Wertschätzung und Handschlagqualität“, ergänzt Ing. Mag. Ernst Ellensohn.