Das Logistikunternehmen Hödlmayr wird die Fahrer unternehmensintern mit einer entwickelten App digital "aufrüsten". "Konkret werden mit der neuen App die Fahrer in Echtzeit über alle für sie notwendigen und sinnvollen Informationen für eine effiziente Auftragsabwicklung versorgt", erklärt Robert Horvath. Die Fahrer können mit dem neuen Tool „on Tour“ sämtliche Auftragsdaten auf Mobilgeräten einsehen und verwalten. Daneben stehen über die App noch weitere Informationen, wie etwa die Anlieferzeiten bei Autohändler und Kunden, zur Verfügung. Horvath: „Wir sind permanent mit rund 800 Fahrzeugen für unsere Kunden in nahezu ganz Europa unterwegs. All die dafür nötigen Daten werden künftig über die App angeboten und in Echtzeit verwaltet.“