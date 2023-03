Die Schaffung der neuen Führungsposition begründet das Unternehmen mit der stetig steigenden Anzahl an Fahrzeugen, die in den Vehicle Processing Centers im Hafen Antwerpen bearbeitet werden, und den immer komplexeren Arbeitsabläufen. Filip Hamerlinck verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Industriezweigen und über viel Know-how in den Bereichen General-, Operational- sowie Change-Management. Zuletzt war er bei DS-Smith Packaging beschäftigt.

„Die Aufgabe als Motivator, Initiator und Organisationsspezialist war schon zu Beginn meiner Karriere klar der Kern meiner Arbeit. Es gelingt mir, das Selbstvertrauen in die Talente der Angestellten zu fördern. Inspirieren, Herausfordern, Leiten und Zuhören sind die Bausteine eines Teams, in dem das große Ganze zählt – nicht nur einzelne Ergebnisse“, betont Filip Hamerlinck.