Es war ein durchaus turbulentes 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring - auch für das Team des Reifenherstellers Falken. Dennoch schafften es beide Fahrzeuge in die Top-10: Klaus Bachler, Martin Ragginger, Sven Müller und Alessio Picariello feierten in der Startnummer 44 einen hartumkämpften vierten Platz. Doppelstarter Klaus Bachler, Dirk Werner, Thomas Preining und Lance-David Arnold (#33) fuhren auf Rang 9.

Die 49. Auflage des Langstreckenklassikers in der Eifel wird jedenfalls noch lange in Erinnerung bleiben. Sturzbachartige Regenfälle zu Rennbeginn und eine spätere Unterbrechung wegen dichtem Nebel sorgten einmal mehr für außergewöhnliche Bedingungen in der „Grünen Hölle“.

Die beiden Falken Porsche 911 GT3 R, welche die Fahrt von den Startplätzen 28 und 29 aufnahmen, fanden schnell einen guten Rhythmus und konnten schon in der Anfangsphase, die durch viele Zwischenfälle und wechselnde Wetterbedingungen geprägt war, einige Platzierungen gewinnen.

Als am Samstagabend gegen 21:30 Uhr dichter Nebel die Sicht auf der Strecke immer weiter beeinträchtigte, entschied sich die Rennleitung nach sechs absolvierten Stunden für eine Unterbrechung. Zu diesem Zeitpunkt belegte die Startnummer 44 den 14. Platz, die #33 folgte auf Rang 16.