Wie bereits Anfang des Jahres in AUTOSERVICE berichtet, wird ein großer Teil der Autohändler in Österreich nun von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von UNIQA betreut, die mit 400 Standorten in Österreich über die perfekten Voraussetzungen für eine Vor-Ort-Präsenz am Point of Sale verfügt. „Wir schaffen damit die besten Voraussetzungen für optimales Wachstum und können Kunden somit in allen Regionen Österreichs bestmöglich betreuen und auf diese Weise unser Potenzial noch besser nicht nur in den Ballungszentren, sondern auch in ländlichen Regionen erschließen“, betont Johanna Priglinger, Geschäftsführerin der VMS und bei UNIQA in der Geschäftsführung für Partnerunternehmen zuständig. Und der langjährige Geschäftsführer Peter Steininger verweist auf die perfekte Umsetzung der Strategie, wofür VMS im wahrsten Sinne des Wortes steht. „Viel mehr Service ist seit jeher die namensgebende Unternehmensphilosophie der VMS, die den Autohandel mit Know-how bei seinem Zusatzertrag durch Kfz-Versicherungen, auch als zusätzliches Kundenbindungsinstrument, tatkräftig unterstützt.“ Die VMS bleibt das Kompetenzzentrum von UNIQA für Kfz-Versicherungen am Point of Sale der österreichischen Kfz-Betriebe und verantwortet das Vertriebsmanagement für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von UNIQA vor Ort in engster Zusammenarbeit. Darüber hinaus ist die VMS weiterhin direkter Kooperationspartner der vom VVD betreuten Autohäuser im Osten und Süden Österreichs. „Ich denke, dass wir durch die Bündelung unserer Kräfte auch neue Vertriebspartner gewinnen können und zusätzlich zu den Kfz-Versicherungsprodukten Haftpflicht, Kasko, Insassenunfall und Rechtsschutz auch weitere Produkte forcieren können. Dazu zählt der in seiner Bedeutung für Autohaus-Kunden vielleicht noch zu wenig bekannte Lenkerschutz.“